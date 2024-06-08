Монітор Modos Paper на базі екрану E-ink знижує втому очей08.06.24
Стартап Modos Tech анонсував на платформі Crowd Supply дисплей E-ink Modos Paper Monitor з відкритим вихідним кодом та набором для розробки, призначений для користувачів, які бажають використовувати власний дисплей E-ink із контролером Modos.
Цей проект ініційований Олександром Сото, який розпочав його розробку у лютому 2021 року, прагнучи подолати втому очей від тривалого використання звичайних дисплеїв.
У процесі створення він взаємодіяв із різними професіоналами, включаючи письменників, програмістів, студентів, лікарів та інженерів, а також з людьми, які мають проблеми зі здоров’ям, і виявив, що багато хто зі них стикається з тією ж проблемою.
Підтримувані режими зображення
- Чорно-білий бінарний — повна частота оновлення 60 Гц, найчіткіше зображення та найкращий час відгуку, але без відтінків сірого
- Bayer Dithering Mode — дозволяє додати більше середніх сірих тонів, але робить текст дещо зубчастим
- Згладжування синього шуму — ще більше покращує відтінки сірого, але робить текст ще різкішим, найкраще для відтворення відео
- 4-рівневий режим сірого відтінків — розглядається як ідеальний компроміс між крайнощами чорно-білого і 16-рівневими відтінками сірого
- 16-рівневий режим сірого відтінків — це фактично «гібридний режим», який автоматично перемикається між 16-рівневим режимом відтінків сірого та бінарним режимом залежно від зображення
Сото разом із Дейвом Крослендом та Вінтинг Чжаном успішно розробив монітор, який відповідає цим вимогам. Програмне та апаратне забезпечення цього проекту відкрите та доступне на GitHub, що дозволяє ентузіастам створювати подібні дисплеї самостійно.
Важливим аспектом Modos Paper Monitor є низька затримка – менше 120 мс, що значно нижче порівняно з конкурентами, які мають затримку 270 мс. Це робить пристрій відносно швидким.
Основні характеристики Modos Paper Monitor
- Тип панелі – монохромна E-ink (кольорова панель також доступна)
- Частота оновлення – 60 Гц
- Розмір екрана – 13,3″
- Дозвіл — 1600 x 1200
- Входи дисплея – DVI через Micro HDMI, USB Type-C Alt-Mode DisplayPort
Дата випуску та ціна Modos Paper Monitor поки не відомі. Для порівняння, монітори E-Ink можуть бути досить дорогими, наприклад модель Paperlike 253U від Dasung з діагоналлю 25,3 дюйма коштує $1699.
Топ захищених смартфонів 2024 року
Купити захищений смартфон здається справою простою. Однак, крім великого вибору моделей, є і різноманітність маркувань захищених пристроїв. Найчастіше ціна натякає на рівень захисту пристрою, але бувають нюанси
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Всесвіт Fallout у 2024 році: від ігор до серіалу
Огляд планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Огляд моноблоку ASUS AiO A5 (A5702WVA): все і відразу
Топ смартфонів 2024 року 1 квартал
Монітор Modos Paper на базі екрану E-ink знижує втому очейE Ink монiтор стартап
E-ink Modos Paper Monitor з відкритим вихідним кодом та набором для розробки, призначений для користувачів, які бажають використовувати власний дисплей E-ink із контролером Modos.
Telegram заробляє. Зірки – нова внутрішня валюта для оплати цифрових товарів у месенджерібізнес месенджер оновлення Телеграм
Розробники месенджера Telegram запустили нову функцію, що дозволяє продавати цифрові товари та послуги через боти та міні-додатки з використанням нової внутрішньої валюти під назвою «Зірки Telegram»