Монитор HP Series 7 Pro (738pu) с изогнутым IPS Black экраном на 37.5″ имеет порты Thunderbolt 405.06.24
HP анонсировала новый монитор из серии 7 Pro, модель 738pu, оснащённый изогнутым 37.5-дюймовым дисплеем с матрицей IPS Black. Экран монитора обладает контрастностью 2000:1, частотой обновления 60 Гц и разрешением WQHD+.
Он также покрывает 98% цветового пространства DCI-P3, что обеспечивает высокую точность цветопередачи.
Для подключения различных устройств в HP Series 7 Pro (738pu) предусмотрены два порта Thunderbolt 4 с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт и возможностью объединения устройств в последовательную цепочку.
Монитор также имеет пять портов USB-A, дополнительный выход USB-C, Gigabit Ethernet, DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0. Дополняют функциональность встроенные динамики и регулируемая подставка, обеспечивающая комфортное использование.
HP Series 7 Pro (738pu) поступит в продажу в ближайшее время по цене $1249.
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Монитор HP Series 7 Pro (738pu) с изогнутым IPS Black экраном на 37.5″ имеет порты Thunderbolt 4HP монитор
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