Монитор AOC Agon Pro CS24A получил дизайн в стиле Counter Strike 206.08.25
Компания AOC анонсировала новый монитор Agon Pro CS24A, разработанный в сотрудничестве с создателями Counter-Strike 2. Это уже вторая модель бренда с поддержкой сверхвысокой частоты обновления 610 Гц, ориентированная на киберспорт и игры с высокой скоростью реакции.
Как и ранее выпущенный AOC AG246FK6, новинка оснащена 24-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD, временем отклика 0,5 мс GtG и 0,3 мс MPRT. Монитор поддерживает технологию подавления размытия движения (MBR+), а также совместим с Nvidia G-Sync, что обеспечивает плавное изображение без разрывов и артефактов.
AOC Agon Pro CS24A отличается фирменным дизайном: чёрный корпус установлен на золотистой подставке с логотипом CS2. Также предусмотрены откидной держатель для наушников и крючки для кабелей, упрощающие организацию рабочего пространства.
Особенностью модели стал предустановленный режим CS2 Mode, который автоматически настраивает гамму, снижает задержку ввода и оптимизирует картинку под шутеры от первого лица.
Появление AOC Agon Pro CS24A в продаже ожидается в сентябре по цене £599 (примерно $792).
Компания AOC анонсировала новый изогнутый монитор C27G4H2, ориентированный на игровое применение. Модель уже появилась в продаже на китайской платформе JD.com по цене 1499 юаней, однако в рознице устройство ожидается по более низкой стоимости — около 1099 юаней, что эквивалентно приблизительно $153.
В основе устройства — 27-дюймовая панель Fast VA с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей) и кривизной 1500R. Такое исполнение расширяет охват поля зрения и создаёт эффект погружения. Заявленная частота обновления составляет 200 Гц, время отклика — 1 мс (GtG). Монитор поддерживает технологию Adaptive-Sync и совместим как с видеокартами AMD, так и Nvidia.
AOC C27G4H2 откалиброван на заводе: уровень точности цветопередачи Delta E — менее 2. Устройство покрывает 100% цветового пространства sRGB и 93% DCI-P3, поддерживает стандарт HDR10 и достигает пиковой яркости до 300 нит. Это позволяет отображать как яркие, так и затемнённые участки с сохранением детализации.
Подставка регулируется по высоте на 120 мм, также предусмотрены наклон и поворот экрана. Монитор поддерживает VESA-крепление, что упрощает установку на стену или кронштейн. Из интерфейсов — два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и аудиовыход 3,5 мм. Все разъёмы обеспечивают передачу HDR-контента.
В модели реализованы технологии защиты зрения, включая устранение мерцания и фильтрацию синего света, что снижает утомляемость при длительном использовании.
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