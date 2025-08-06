Монітор AOC Agon Pro CS24A отримав дизайн у стилі Counter Strike 2

Компанія AOC анонсувала новий монітор Agon Pro CS24A, розроблений у співпраці із творцями Counter-Strike 2. Це вже друга модель бренду з підтримкою надвисокої частоти оновлення 610 Гц, орієнтована на кіберспорт та ігри з високою швидкістю реакції.

Як і раніше випущений AOC AG246FK6, новинка оснащена 24-дюймовою IPS-панеллю з роздільною здатністю Full HD, часом відгуку 0,5 мс GtG і 0,3 мс MPRT. Монітор підтримує технологію придушення розмиття руху (MBR+), а також сумісний із Nvidia G-Sync, що забезпечує плавне зображення без розривів та артефактів.

AOC Agon Pro CS24A відрізняється фірмовим дизайном: чорний корпус встановлений на золотистій підставці із логотипом CS2. Також передбачені відкидний тримач для навушників та гачки для кабелів, що спрощують організацію робочого простору.

Особливістю моделі став встановлений режим CS2 Mode, який автоматично налаштовує гаму, знижує затримку введення та оптимізує картинку під шутери від першої особи.

Поява AOC Agon Pro CS24A у продажу очікується у вересні за ціною £599 (приблизно $792).

Компанія AOC анонсувала новий вигнутий монітор C27G4H2, орієнтований на ігрове застосування. Модель вже з’явилася у продажу на китайській платформі JD.com за ціною 1499 юанів, однак у роздробі пристрій очікується за нижчою вартістю — близько 1099 юанів, що еквівалентно приблизно $153.

В основі пристрою – 27-дюймова панель Fast VA з роздільною здатністю Full HD (1920×1080 пікселів) та кривизною 1500R. Таке виконання розширює охоплення поля зору та створює ефект занурення. Заявлена частота оновлення складає 200 Гц, час відгуку – 1 мс (GtG). Монітор підтримує технологію Adaptive-Sync та сумісний як з відеокартами AMD, так і Nvidia.

AOC C27G4H2 відкалібрований на заводі: рівень точності передачі кольору Delta E — менше 2. Пристрій покриває 100% колірного простору sRGB і 93% DCI-P3, підтримує стандарт HDR10 і досягає пікової яскравості до 300 ниток. Це дозволяє відображати як яскраві, так і затемнені ділянки із збереженням деталізації.

Підставка регулюється по висоті на 120 мм, також передбачено нахил та поворот екрану. Монітор підтримує VESA-кріплення, що спрощує встановлення на стіну або кронштейн. З інтерфейсів – два порти HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 і аудіовиход 3,5 мм. Усі роз’єми забезпечують передачу HDR-контенту.

У моделі реалізовані технології захисту зору, включаючи усунення мерехтіння та фільтрацію синього світла, що знижує стомлюваність при тривалому використанні.