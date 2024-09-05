Мобильные процессоры Intel Core Ultra 200V заточены под максимальную энергоэффективность05.09.24
Состоялся официальный релиз первых процессоров Intel Core Ultra 200-й серии, представленных как мобильная линейка Core Ultra 200V, также известная как Lunar Lake. Эти процессоры разработаны с акцентом на максимальную энергоэффективность и предназначены для тонких и лёгких ноутбуков, а также портативных игровых систем, таких как MSI Claw 8 AI+.
Процессоры серии Core Ultra 200V оснащены восемью x86-ядер (4P+4E) без поддержки Hyper-Threading, встроенной графикой поколения Xe2-LPG и более производительным NPU-блоком для ускорения ИИ-приложений. Они выполнены в дизайне MoP (Memory on Package) с чипами памяти LPDDR5X-8533, расположенными на одном текстолите с процессорными кристаллами. Объем оперативной памяти может составлять 16 или 32 гигабайта.
Флагманом новой линейки стал процессор Core Ultra 9 288V, работающий на частотах до 3,7/5,1 ГГц (E-/P-ядра) и имеющий 12 Мбайт кэш-памяти третьего уровня. Встроенная графика Arc A140V включает восемь Xe-ядер с частотой до 2,05 ГГц, а производительность NPU-блока достигает 48 TOPS. Процессор также оснащён 32 гигабайтами оперативной памяти LPDDR5X-8533.
Core Ultra 9 288V является единственным процессором Lunar Lake с показателем Processor Base Power в 30 ватт. У остальных моделей этот показатель составляет 17 ватт. Intel предоставила результаты собственных бенчмарков, заявив о превосходстве над решениями AMD и Qualcomm по многим параметрам, однако для объективной оценки стоит дождаться независимых обзоров.
Устройства на базе платформы Intel Lunar Lake поступят в продажу 24 сентября, а некоторые из них можно будет предзаказать уже сегодня.
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