Мобільні процесори Intel Core Ultra 200V заточені під максимальну енергоефективність05.09.24
Відбувся офіційний реліз перших процесорів Intel Core Ultra 200 серії, представлених як мобільна лінійка Core Ultra 200V, також відома як Lunar Lake. Ці процесори розроблені з акцентом на максимальну енергоефективність та призначені для тонких та легких ноутбуків, а також портативних ігрових систем, таких як MSI Claw 8 AI+.
Процесори серії Core Ultra 200V оснащені вісьмома x86-ядерами (4P+4E) без підтримки Hyper-Threading, вбудованою графікою покоління Xe2-LPG та більш продуктивним NPU-блоком для прискорення ІІ-додатків. Вони виконані в дизайні MoP (Memory on Package) із чіпами пам’яті LPDDR5X-8533, розташованими на одному текстоліті із процесорними кристалами. Об’єм оперативної пам’яті може становити 16 або 32 гігабайти.
Флагманом нової лінійки став процесор Core Ultra 9 288V, який працює на частотах до 3,7/5,1 ГГц (E-/P-ядра) і має 12 Мбайт кеш-пам’яті третього рівня. Вбудована графіка Arc A140V включає вісім Xe-ядер із частотою до 2,05 ГГц, а продуктивність NPU-блоку досягає 48 TOPS. Процесор також оснащений 32 гігабайтами оперативної пам’яті LPDDR5X-8533.
Core Ultra 9 288V є єдиним процесором Lunar Lake з показником Processor Base Power в 30 Вт. В інших моделей цей показник становить 17 ватів. Intel надала результати власних бенчмарків, заявивши про перевагу над рішеннями AMD та Qualcomm за багатьма параметрами, проте для об’єктивної оцінки варто дочекатися незалежних оглядів.
Пристрої на базі платформи Intel Lunar Lake надійдуть у продаж 24 вересня, а деякі з них можна буде замовити вже сьогодні.
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