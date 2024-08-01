29.07.24

Samsung Galaxy S24 Ultra через полгода после релиза: почему не поздно?

views
82
comments 0
Samsung Galaxy S24 Ultra

Обыватели заметят считанные изменения в смартфонах лишь при прямом сопоставлении. Нам же, после полгода использования Samsung Galaxy S23 Ultra новый S24 Ultra показался даже свежее чем можно себе представить.