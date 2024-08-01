Мобильны процессоры AMD Ryzen AI 300 на архитектуре Zen 5 анонсированы официально

Состоялся официальный релиз мобильных процессоров AMD Ryzen AI 300 (Strix Point). Новые процессоры выпускаются по 4-нм технологии TSMC, содержат до 12 ядер (четыре Zen 5 и восемь Zen 5c), до 24 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, встроенную графику поколения RDNA 3.5 (до 16 вычислительных блоков) и NPU-блок производительностью 50-55 TOPS для ускорения ИИ-приложений. Уровень TDP может быть настроен в диапазоне от 15 до 54 Вт.

Переход на архитектуру Zen 5 обеспечил процессорам Ryzen AI 300 значительное увеличение производительности. Новинки не только мощнее своих предшественников, но и зачастую обгоняют конкурентов со стороны Intel и Qualcomm, правда, здесь многое зависит от уровня TDP. Прирост быстродействия встроенной графики RDNA 3.5 относительно RDNA 3 был достигнут в основном за счет увеличения количества вычислительных блоков. Ноутбуки с новыми чипами уже доступны в крупных зарубежных магазинах, а в сети появились первые независимые обзоры. В Украине новинки ожидаются немного позже.