Мобільні процесори AMD Ryzen AI 300 на архітектурі Zen 5 анонсовано офіційно01.08.24
Відбувся офіційний реліз мобільних процесорів AMD Ryzen AI 300 (Strix Point).Нові процесори випускаються за 4-нм технологією TSMC, містять до 12 ядер (чотири Zen 5 і вісім Zen 5c), до 24 Мбайт кеш-пам’яті третього рівня, вбудовану графіку покоління RDNA 3.5 (до 16 обчислювальних блоків) та NPU-блок продуктивністю 50 -55 TOPS для прискорення ІІ-додатків. Рівень TDP може бути налаштований у діапазоні від 15 до 54 Вт.
Перехід на архітектуру Zen 5 забезпечив процесорам Ryzen AI 300 значне збільшення продуктивності. Новинки не тільки потужніші за своїх попередників, але й часто обганяють конкурентів з боку Intel і Qualcomm, щоправда, тут багато залежить від рівня TDP. Приріст швидкодії вбудованої графіки RDNA 3.5 щодо RDNA 3 досягнуто в основному за рахунок збільшення кількості обчислювальних блоків. Ноутбуки з новими чіпами вже доступні у великих зарубіжних магазинах, а мережі з’явилися перші незалежні огляди. В Україні новинки очікуються трохи згодом.
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