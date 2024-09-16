Мобильная видеокарта AMD Radeon RX 7800M построена на основе GPU Navi 32

AMD без отдельных мероприятий анонсировала мобильный 3D-ускоритель нового поколения — Radeon RX 7800M, основанный на процессоре Navi 32. Эта видеокарта уже нашла своё применение во внешнем графическом адаптере OneXGPU 2 от компании OneNetbook. Первые тесты показали, что новинка способна обогнать GeForce RTX 4070 Laptop, что подчеркивает её высокую производительность.

Radeon RX 7800M оснащена 60 блоками Compute Units, что эквивалентно 3840 потоковым процессорам. Графический адаптер получил 48 МБ Infinity Cache и использует 192-разрядную шину памяти. Видеобуфер представлен 12 ГБ памяти GDDR6, работающей на скорости 18 Гбит/с, что обеспечивает пропускную способность 432 ГБ/с. Частота работы в играх достигает 2145 МГц, а вычислительная мощность при операциях с одинарной точностью составляет около 35,9 Тфлопс. Максимальное энергопотребление видеокарты заявлено на уровне 180 Вт (TGP).

AMD пока не предоставила полных результатов тестов и сравнений с конкурентами, но страница со спецификациями уже доступна на сайте компании, что намекает на скорый выход видеокарты на рынок. Radeon RX 7800M станет важным дополнением в линейке мощных мобильных графических решений.