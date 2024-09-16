Мобільна відеокарта AMD Radeon RX 7800M побудована на основі GPU Navi 3216.09.24
AMD без окремих заходів анонсувала мобільний 3D-прискорювач нового покоління – Radeon RX 7800M, заснований на процесорі Navi 32. Ця відеокарта вже знайшла своє застосування у зовнішньому графічному адаптері OneXGPU 2 від компанії OneNetbook. Перші випробування показали, що новинка здатна обігнати GeForce RTX 4070 Laptop, що підкреслює її високу продуктивність.
Radeon RX 7800M оснащена 60 блоками Compute Units, що еквівалентно 3840 потоковим процесорам. Графічний адаптер отримав 48 МБ Infinity Cache та використовує 192-розрядну шину пам’яті. Відеобуфер представлений 12 ГБ пам’яті GDDR6, що працює на швидкості 18 Гбіт/с, що забезпечує пропускну здатність 432 ГБ/с. Частота роботи в іграх досягає 2145 МГц, а обчислювальна потужність при операціях з одинарною точністю складає близько 359 Тфлопс. Максимальне енергоспоживання відеокарти заявлено лише на рівні 180 Вт (TGP).
AMD поки що не надала повних результатів тестів та порівнянь з конкурентами, але сторінка зі специфікаціями вже доступна на сайті компанії, що натякає на швидкий вихід відеокарти на ринок. Radeon RX 7800M стане важливим доповненням до лінійки потужних мобільних графічних рішень.
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