Миниатюрная USB-печь для оплавления припоя греется до 350°C и стоит $30

В Японии представили необычное устройство для оплавления припоя — миниатюрную станцию, работающую от USB с поддержкой Power Delivery. Устройство под названием USB PD Reflow Plate предлагается на японском маркетплейсе Shigezone. Гаджет, несмотря на свои компактные размеры и питание от USB, способен нагревать свою верхнюю пластину до 350°C, что достаточно для работы с припоем.

По умолчанию верхняя пластина устройства достигает температуры 280°C, но при изменении настроек может разогреваться до 350°C. Размеры рабочей поверхности составляют 55 x 55 мм, что позволяет свободно разместить, например, одноплатный мини-ПК типа Arduino Uno. Хотя это устройство и предназначено для небольших задач, его можно использовать для оплавления припоя на видеокартах и других платах, однако для таких операций требуются осторожность и опыт.

Стоимость устройства составляет ¥4400 (около $29), что делает его доступным решением по сравнению с традиционными печами для оплавления, цена которых обычно начинается от $60 и может доходить до нескольких сотен долларов. Тем не менее, использование такого компактного устройства несет больше рисков, и для серьезных задач, таких как восстановление полностью сломанных контактов, потребуется полноценная пайка.

Этот гаджет может быть полезен для любителей и профессионалов, которым нужен портативный инструмент для выполнения специфических задач, где традиционные устройства оказываются менее удобными или избыточными.