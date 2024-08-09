Миниатюрная USB-печь для оплавления припоя греется до 350°C и стоит $3009.08.24
В Японии представили необычное устройство для оплавления припоя — миниатюрную станцию, работающую от USB с поддержкой Power Delivery. Устройство под названием USB PD Reflow Plate предлагается на японском маркетплейсе Shigezone. Гаджет, несмотря на свои компактные размеры и питание от USB, способен нагревать свою верхнюю пластину до 350°C, что достаточно для работы с припоем.
По умолчанию верхняя пластина устройства достигает температуры 280°C, но при изменении настроек может разогреваться до 350°C. Размеры рабочей поверхности составляют 55 x 55 мм, что позволяет свободно разместить, например, одноплатный мини-ПК типа Arduino Uno. Хотя это устройство и предназначено для небольших задач, его можно использовать для оплавления припоя на видеокартах и других платах, однако для таких операций требуются осторожность и опыт.
Стоимость устройства составляет ¥4400 (около $29), что делает его доступным решением по сравнению с традиционными печами для оплавления, цена которых обычно начинается от $60 и может доходить до нескольких сотен долларов. Тем не менее, использование такого компактного устройства несет больше рисков, и для серьезных задач, таких как восстановление полностью сломанных контактов, потребуется полноценная пайка.
Этот гаджет может быть полезен для любителей и профессионалов, которым нужен портативный инструмент для выполнения специфических задач, где традиционные устройства оказываются менее удобными или избыточными.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Logitech G309 и клавиатуры Logitech G515 TKL: по-взрослому
Игровая мышь Logitech G309 и клавиатура Logitech G515 TKL вышли совсем недавно. Каждая интересна по-своему и имеет интересные дополнительные настройки. Разберемся что устройства могут предложить
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Миниатюрная USB-печь для оплавления припоя греется до 350°C и стоит $30USB
Устройство под названием USB PD Reflow Plate предлагается на японском маркетплейсе Shigezone. Гаджет, несмотря на свои компактные размеры и питание от USB, способен нагревать свою верхнюю пластину до 350°C
Медиаплеер Google TV Streamer поддерживает 4K, HDR, Dolby Atmos, Spatial Audio и синхронизуется с Google HomeGoogle медиаплееры
Новый Google TV Streamer оснащен более мощным процессором, который на 22% быстрее предыдущих моделей Устройство также имеет 32 ГБ памяти.