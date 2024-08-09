Мініатюрна USB-піч для оплавлення припою гріється до 350 ° C і коштує $3009.08.24
У Японії представили незвичайний пристрій для оплавлення припою – мініатюрну станцію, що працює від USB за допомогою Power Delivery. Пристрій під назвою USB PD Reflow Plate пропонується на японському маркетплейсі Shigezone. Гаджет, незважаючи на свої компактні розміри та живлення від USB, здатний нагрівати свою верхню пластину до 350 ° C, що достатньо для роботи з припоєм.
За умовчанням верхня пластина пристрою досягає температури 280°C, але при зміні настройок може розігріватися до 350°C. Розміри робочої поверхні становлять 55 x 55 мм, що дозволяє вільно розмістити, наприклад, одноплатний міні-ПК типу Arduino Uno. Хоча цей пристрій призначений для невеликих завдань, його можна використовувати для оплавлення припою на відеокартах та інших платах, проте для таких операцій потрібні обережність та досвід.
Вартість пристрою становить ¥4400 (близько $29), що робить його доступним рішенням у порівнянні з традиційними печами для оплавлення, ціна яких зазвичай починається від $60 і може сягати кількох сотень доларів. Тим не менш, використання такого компактного пристрою несе більше ризиків, і для серйозних завдань, таких як відновлення повністю зламаних контактів, буде потрібна повноцінна пайка.
Цей гаджет може бути корисним для любителів та професіоналів, яким потрібен портативний інструмент для виконання специфічних завдань, де традиційні пристрої виявляються менш зручними або надмірними.
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