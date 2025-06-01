Миниатюрная функциональная реплика легендарного компьютера Apple Macintosh

Легендарный Macintosh сыграл важную роль в развитии персональных компьютеров и навсегда остался в памяти тех, кто пользовался им в своё время. В британском магазине 1-Bit Rainbow, специализирующемся на запчастях и аксессуарах для старых компьютеров Apple, появилась необычная рабочая копия Macintosh в миниатюрном формате.

Мини-Macintosh имеет высоту всего 2,4 дюйма и экран диагональю 2 дюйма. Устройство построено на базе Raspberry Pi Pico, мощность которого достаточно для эмуляции классического Macintosh. Pico-mac-nano поддерживает современные USB-аксессуары, однако создатель предупреждает, что это скорее сувенир, чем полноценно рабочий ретро-компьютер, и не гарантирует стабильную работу.

По его словам, покупатель платит не за продукт, а за материалы, компоненты и время, вложенное в производство. Стоимость миниатюрного Macintosh составляет 56 фунтов стерлингов, но разработчик также выложил на GitHub полный чертеж для 3D-печати, так что любой желающий может собрать устройство самостоятельно.