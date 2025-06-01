Миниатюрная функциональная реплика легендарного компьютера Apple Macintosh01.06.25
Легендарный Macintosh сыграл важную роль в развитии персональных компьютеров и навсегда остался в памяти тех, кто пользовался им в своё время. В британском магазине 1-Bit Rainbow, специализирующемся на запчастях и аксессуарах для старых компьютеров Apple, появилась необычная рабочая копия Macintosh в миниатюрном формате.
Мини-Macintosh имеет высоту всего 2,4 дюйма и экран диагональю 2 дюйма. Устройство построено на базе Raspberry Pi Pico, мощность которого достаточно для эмуляции классического Macintosh. Pico-mac-nano поддерживает современные USB-аксессуары, однако создатель предупреждает, что это скорее сувенир, чем полноценно рабочий ретро-компьютер, и не гарантирует стабильную работу.
По его словам, покупатель платит не за продукт, а за материалы, компоненты и время, вложенное в производство. Стоимость миниатюрного Macintosh составляет 56 фунтов стерлингов, но разработчик также выложил на GitHub полный чертеж для 3D-печати, так что любой желающий может собрать устройство самостоятельно.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Logitech выпустила новые игровые наушники G522 Lightspeed. Модель получила полноразмерный корпус динамиков, съемный микрофон, подсветку и некоторые инструменты для записи голоса.
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Миниатюрная функциональная реплика легендарного компьютера Apple Macintosh 3D Apple компьютер печать
Стоимость миниатюрного Macintosh составляет 56 фунтов стерлингов, но разработчик также выложил на GitHub полный чертеж для 3D-печати
Китай перестал продавать Украине дроны DJI Mavic, а россии нарастил экспорт DJI война дрон события в Украине
Президент Украины сообщил, что китайские беспилотники, в частности модели Mavic, стали недоступны для украинской стороны и ряда европейских стран
В Китае состоялся первый в мире поединок гуманоидных роботов
MSI PinSafe Design — пайка материнских плат без острых шипов
Xiaomi YU7 — кроссовер мощностью 690 л.с. и запасом хода до 835 км
Marshall Kilburn III — колонка с автономностью более 50 часов
Vodafone Украина экономит 12 МВт-ч энергии ежедневно благодаря ИИ
Apple купила компанию разработчика игр из двух человек
Fujifilm X half — цифровая камера в ретро корпусе
Windows Update будет обновлять все ПО на компьютере
SSD Twopan Nano оснащен встроенным сканером отпечатков пальцев
WhatsApp адаптировали для планшетов Apple iPad
Игра Star Wars Battlefront II установила рекорд в Steam
Новые SSD Micron PCIe 6.0 поддерживают скорость 30,25 ГБ/с