Мініатюрна функціональна репліка легендарного комп’ютера Apple Macintosh01.06.25
Легендарний Macintosh відіграв важливу роль у розвитку персональних комп’ютерів і назавжди залишився в пам’яті тих, хто користувався ним свого часу.
У британському магазині 1-Bit Rainbow, що спеціалізується на запчастинах та аксесуарах для старих комп’ютерів Apple, з’явилася незвичайна робоча копія Macintosh у мініатюрному форматі.
Міні-Macintosh має висоту всього 2,4 дюйми та екран діагоналлю 2 дюйми. Пристрій побудований на базі Raspberry Pi Pico, потужність якого достатньо для емуляції класичного Macintosh. Pico-mac-nano підтримує сучасні USB-аксесуари, однак автор попереджає, що це швидше сувенір, ніж повноцінно робочий ретро-комп’ютер, і не гарантує стабільну роботу. За його словами, покупець платить не за продукт, а за матеріали, компоненти та час, вкладений у виробництво.
Вартість мініатюрного Macintosh складає 56 фунтів стерлінгів, але розробник також виклав на GitHub повне креслення для 3D-друку, так що будь-хто може зібрати пристрій самостійно.
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Мініатюрна функціональна репліка легендарного комп’ютера Apple Macintosh 3D Apple друк комп'ютер
Вартість мініатюрного Macintosh складає 56 фунтів стерлінгів, але розробник також виклав на GitHub повне креслення для 3D-друку
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