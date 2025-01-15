Мини-ПК Asus ROG NUC 2025 с NVIDIA RTX 5080 и Intel Core Ultra 9 200HX

На выставке CES 2025 компания Asus показала второе поколение мини-ПК ROG NUC, которое стало заметным шагом вперёд по сравнению с предыдущей моделью. Новинка ориентирована на геймеров и профессиональных пользователей, предлагая компактный форм-фактор с мощным оборудованием. Варианты процессоров включают Intel Core Ultra 9 200HX и Core Ultra 7 200HX (до 24 ядер).

Видеокарта : NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуков с поддержкой DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1.

: NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуков с поддержкой DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1. Оперативная память : 16 ГБ DDR5-6400 МГц с возможностью расширения до 96 ГБ.

: 16 ГБ DDR5-6400 МГц с возможностью расширения до 96 ГБ. Хранилище : 1 ТБ PCIe Gen 4 SSD с возможностью обновления до 2 ТБ.

: 1 ТБ PCIe Gen 4 SSD с возможностью обновления до 2 ТБ. Сеть : Intel Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и Ethernet 2,5 Гбит/с.

: Intel Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и Ethernet 2,5 Гбит/с. Аудио: Realtek ALC3251.

Новый ROG NUC 2025 получил переработанную конструкцию корпуса:

Система охлаждения : Три вентилятора и двойная испарительная камера обеспечивают эффективное охлаждение процессора, выделяющего до 135 Вт тепла.

: Три вентилятора и двойная испарительная камера обеспечивают эффективное охлаждение процессора, выделяющего до 135 Вт тепла. Габариты : 282 × 188 × 56 мм (объем 3 литра).

: 282 × 188 × 56 мм (объем 3 литра). Вес : 3,12 кг.

: 3,12 кг. Обновляемость: Корпус с одним винтом позволяет легко получить доступ к компонентам для их замены или модернизации.

ROG NUC 2025 предлагает выбор портов:

1 × USB 3.2 Gen 2×2 Type-C

2 × USB 3.2 10 Гбит/с Type-A:

1 × Thunderbolt 4 Type-C (с поддержкой DisplayPort 2.1)

4 × USB 3.2 10 Гбит/с Type-A

2 × HDMI 2.1 FRL

2 × DisplayPort 2.1

1 × RJ45 LAN

1 × DC-in

1 × Kensington Lock

Ожидается, что стоимость ROG NUC 2025 составит не менее $2199, исходя из цен на ноутбуки с RTX 5080. Продажи начнутся в первом квартале 2025 года, точная дата пока не объявлена. ROG NUC 2025 — это мощное и компактное решение для геймеров и создателей контента, способное справиться с ресурсоёмкими задачами благодаря высокопроизводительным процессорам и графике нового поколения.