Мини-ПК Asus ROG NUC 2025 с NVIDIA RTX 5080 и Intel Core Ultra 9 200HX15.01.25
На выставке CES 2025 компания Asus показала второе поколение мини-ПК ROG NUC, которое стало заметным шагом вперёд по сравнению с предыдущей моделью. Новинка ориентирована на геймеров и профессиональных пользователей, предлагая компактный форм-фактор с мощным оборудованием. Варианты процессоров включают Intel Core Ultra 9 200HX и Core Ultra 7 200HX (до 24 ядер).
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуков с поддержкой DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1.
- Оперативная память: 16 ГБ DDR5-6400 МГц с возможностью расширения до 96 ГБ.
- Хранилище: 1 ТБ PCIe Gen 4 SSD с возможностью обновления до 2 ТБ.
- Сеть: Intel Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и Ethernet 2,5 Гбит/с.
- Аудио: Realtek ALC3251.
Новый ROG NUC 2025 получил переработанную конструкцию корпуса:
- Система охлаждения: Три вентилятора и двойная испарительная камера обеспечивают эффективное охлаждение процессора, выделяющего до 135 Вт тепла.
- Габариты: 282 × 188 × 56 мм (объем 3 литра).
- Вес: 3,12 кг.
- Обновляемость: Корпус с одним винтом позволяет легко получить доступ к компонентам для их замены или модернизации.
ROG NUC 2025 предлагает выбор портов:
- 1 × USB 3.2 Gen 2×2 Type-C
- 2 × USB 3.2 10 Гбит/с Type-A:
- 1 × Thunderbolt 4 Type-C (с поддержкой DisplayPort 2.1)
- 4 × USB 3.2 10 Гбит/с Type-A
- 2 × HDMI 2.1 FRL
- 2 × DisplayPort 2.1
- 1 × RJ45 LAN
- 1 × DC-in
- 1 × Kensington Lock
Ожидается, что стоимость ROG NUC 2025 составит не менее $2199, исходя из цен на ноутбуки с RTX 5080. Продажи начнутся в первом квартале 2025 года, точная дата пока не объявлена. ROG NUC 2025 — это мощное и компактное решение для геймеров и создателей контента, способное справиться с ресурсоёмкими задачами благодаря высокопроизводительным процессорам и графике нового поколения.
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