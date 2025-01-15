13.01.25
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
views
8
comments 0
Oppo A40m

Смартфон Oppo A40m приємно вражає дизайном та набором деяких компонентів, які роблять із нього модель впевненого нижнього середнього класу. Розберемося в деталях