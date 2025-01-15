Міні-ПК Asus ROG NUC 2025 з NVIDIA RTX 5080 та Intel Core Ultra 9 200HX

На виставці CES 2025 компанія Asus показала друге покоління міні-ПК ROG NUC, яке стало помітним кроком уперед, порівняно з попередньою моделлю. Новинка орієнтована на геймерів та професійних користувачів, пропонуючи компактний форм-фактор із потужним обладнанням. Варіанти процесорів включають Intel Core Ultra 9200HX і Core Ultra 7200HX (до 24 ядер).

Відеокарту : NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуків з підтримкою DisplayPort 2.1 та HDMI 2.1.

: NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуків з підтримкою DisplayPort 2.1 та HDMI 2.1. Оперативна пам’ять : 16 ГБ DDR5-6400 МГц з можливістю розширення до 96 ГБ.

: 16 ГБ DDR5-6400 МГц з можливістю розширення до 96 ГБ. Сховище : 1 ТБ PCIe Gen 4 SSD з можливістю оновлення до 2 ТБ.

: 1 ТБ PCIe Gen 4 SSD з можливістю оновлення до 2 ТБ. Мережа : Intel Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 та Ethernet 2,5 Гбіт/с.

: Intel Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 та Ethernet 2,5 Гбіт/с. Аудіо: Realtek ALC3251.

Новий ROG NUC 2025 отримав перероблену конструкцію корпусу:

Система охолодження : Три вентилятори та подвійна випарна камера забезпечують ефективне охолодження процесора, що виділяє до 135 Вт тепла.

: Три вентилятори та подвійна випарна камера забезпечують ефективне охолодження процесора, що виділяє до 135 Вт тепла. Габарити : 282 × 188 × 56 мм (об’єм 3 літри).

: 282 × 188 × 56 мм (об’єм 3 літри). Вага : 3,12 кг.

: 3,12 кг. Оновлюваність: Корпус з одним гвинтом дозволяє легко отримати доступ до компонентів для їх заміни або модернізації.

ROG NUC 2025 пропонує вибір портів:

1 × USB 3.2 Gen 2×2 Type-C

2 × USB 3.2 10 Гбіт/с Type-A:

1 × Thunderbolt 4 Type-C (за допомогою DisplayPort 2.1)

4 × USB 3.2 10 Гбіт/с Type-A

2 × HDMI 2.1 FRL

2 × DisplayPort 2.1

1 × RJ45 LAN

1 × DC-in

1 × Kensington Lock

Очікується, що вартість ROG NUC 2025 складе не менше $2199, виходячи з цін на ноутбуки з RTX 5080. Продаж розпочнеться в першому кварталі 2025 року, точну дату поки не оголошено. ROG NUC 2025 – це потужне та компактне рішення для геймерів та творців контенту, здатне впоратися з ресурсомісткими завданнями завдяки високопродуктивним процесорам та графіку нового покоління.