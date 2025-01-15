Міні-ПК Asus ROG NUC 2025 з NVIDIA RTX 5080 та Intel Core Ultra 9 200HX15.01.25
На виставці CES 2025 компанія Asus показала друге покоління міні-ПК ROG NUC, яке стало помітним кроком уперед, порівняно з попередньою моделлю. Новинка орієнтована на геймерів та професійних користувачів, пропонуючи компактний форм-фактор із потужним обладнанням. Варіанти процесорів включають Intel Core Ultra 9200HX і Core Ultra 7200HX (до 24 ядер).
- Відеокарту: NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуків з підтримкою DisplayPort 2.1 та HDMI 2.1.
- Оперативна пам’ять: 16 ГБ DDR5-6400 МГц з можливістю розширення до 96 ГБ.
- Сховище: 1 ТБ PCIe Gen 4 SSD з можливістю оновлення до 2 ТБ.
- Мережа: Intel Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 та Ethernet 2,5 Гбіт/с.
- Аудіо: Realtek ALC3251.
Новий ROG NUC 2025 отримав перероблену конструкцію корпусу:
- Система охолодження: Три вентилятори та подвійна випарна камера забезпечують ефективне охолодження процесора, що виділяє до 135 Вт тепла.
- Габарити: 282 × 188 × 56 мм (об’єм 3 літри).
- Вага: 3,12 кг.
- Оновлюваність: Корпус з одним гвинтом дозволяє легко отримати доступ до компонентів для їх заміни або модернізації.
ROG NUC 2025 пропонує вибір портів:
- 1 × USB 3.2 Gen 2×2 Type-C
- 2 × USB 3.2 10 Гбіт/с Type-A:
- 1 × Thunderbolt 4 Type-C (за допомогою DisplayPort 2.1)
- 4 × USB 3.2 10 Гбіт/с Type-A
- 2 × HDMI 2.1 FRL
- 2 × DisplayPort 2.1
- 1 × RJ45 LAN
- 1 × DC-in
- 1 × Kensington Lock
Очікується, що вартість ROG NUC 2025 складе не менше $2199, виходячи з цін на ноутбуки з RTX 5080. Продаж розпочнеться в першому кварталі 2025 року, точну дату поки не оголошено. ROG NUC 2025 – це потужне та компактне рішення для геймерів та творців контенту, здатне впоратися з ресурсомісткими завданнями завдяки високопродуктивним процесорам та графіку нового покоління.
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