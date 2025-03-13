Microsoft заменит Remote Desktop на Windows App

Microsoft объявила о прекращении поддержки программы Remote Desktop для Windows 27 мая 2025 года. После этой даты пользователи не смогут использовать приложение для подключения к Windows 365, Azure Virtual Desktop и Microsoft Dev Box, а для всех остальных оно перестанет обновляться.

Microsoft рекомендует переход на новое приложение Windows App, выпущенное в 2024 году. Оно доступно для Android, iOS, macOS, iPadOS и Windows, предлагая расширенные функции, такие как поддержка нескольких мониторов и динамическое разрешение.

Тем, кто использует Remote Desktop для подключения к удаленным рабочим столам, Microsoft советует временно перейти на Remote Desktop Connection, пока аналогичная функция не появится в Windows App.