Microsoft замінить Remote Desktop на Windows App

Microsoft оголосила про припинення підтримки програми Remote Desktop для Windows 27 травня 2025 року. Після цієї дати користувачі не зможуть використовувати програму для підключення до Windows 365, Azure Virtual Desktop та Microsoft Dev Box, а для всіх інших вона перестане оновлюватися.

Microsoft рекомендує перехід на нову програму Windows App, випущену в 2024 році. Воно доступне для Android, iOS, macOS, iPadOS та Windows, пропонуючи розширені функції, такі як підтримка кількох моніторів та динамічний дозвіл.

Тим, хто використовує Remote Desktop для підключення до віддалених робочих столів, Microsoft рекомендує тимчасово перейти на Remote Desktop Connection, поки аналогічна функція не з’явиться у Windows App.