Microsoft Surface Laptop и планшет Surface Pro построены на базе Qualcomm Snapdragon X Plus

Компания Microsoft представила два новых устройства в линейке Surface – ноутбук Surface Laptop и планшет Surface Pro. Обе модели построены на базе восьмиядерного процессора Snapdragon X Plus от Qualcomm. Продажи стартуют во второй половине мая.

Новинки получили по 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, беспроводной модуль Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4, а также твердотельные накопители объемом 256 или 512 ГБ. Благодаря встроенному в процессор NPU-модулю устройству поддерживают набор функций Copilot+.

Surface Laptop оснащен 13-дюймовым сенсорным экраном PixelSense с разрешением 1920х1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Корпус изготовлен из анодированного алюминия, имеется активное охлаждение. В конфигурации – два порта USB 3.2 Type-C, один USB Type-A, сканер отпечатков пальцев и аудиоразъем 3,5 мм. Базовая цена ноутбука – от $899.

Surface Pro получил 12-дюймовый дисплей PixelSense (2196×1464 пикселей, 90 Гц). В новой версии Microsoft отказалась от фирменного разъема Surface Connect – вместо него используется USB Type-C. Планшет поддерживает дополнительные аксессуары: клавиатуру от $149 и стилус Surface Slim от $129. Стартовая цена — $799.