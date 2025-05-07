Microsoft Surface Laptop та планшет Surface Pro побудовані на базі Qualcomm Snapdragon X Plus07.05.25
Компанія Microsoft представила два нові пристрої в лінійці Surface – ноутбук Surface Laptop і планшет Surface Pro.
Новинки отримали по 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X, бездротовий модуль Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4, а також твердотільні накопичувачі об’ємом 256 або 512 ГБ.
Surface Laptop оснащений 13-дюймовим сенсорним екраном PixelSense з роздільною здатністю 1920х1080 пікселів і частотою оновлення 60 Гц. Корпус виготовлений з анодованого алюмінію, є активне охолодження. аудіороз’єм 3,5 мм.
Surface Pro отримав 12-дюймовий дисплей PixelSense (2196×1464 пікселів, 90 Гц). $799.
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