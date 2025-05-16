Microsoft Office будет работать на Windows 10 до 2028 года

Несмотря на ранее озвученные планы Microsoft изменила подход к обновлениям своих офисных программ в Windows 10. Хотя компания заявляла, что прекратит их поддержку одновременно с завершением жизненного цикла самой операционной системы, теперь в разделе поддержки на официальном сайте появилась новая дата — 10 октября 2028 года.

Начальная граница была установлена ​​на 14 октября 2025-го – именно тогда Windows 10 официально получит статус неподдерживаемой системы. В рамках этого же срока Microsoft планировала остановить обновление для Word, Excel, PowerPoint, Outlook и других приложений, однако в компании изменили позицию, ссылаясь на вопросы безопасности при переходе на более новую ОС.

Чтобы уменьшить риски для пользователей в переходный период, Microsoft продолжит выпускать обновления безопасности для Microsoft 365 в Windows 10 еще в течение трех лет. Они будут поступать через привычные каналы обновления до октября 2028 года», — говорится в новом сообщении.

Между тем, сама корпорация наращивает усилия, направленные на ускорение перехода пользователей на Windows 11. В системе появляются новые обновления, некоторые из которых даже автоматически включают функции, связанные с Copilot, и сопровождаются уведомлениями о необходимости обновления до новой версии ОС. Кроме маркетинга Microsoft также рассчитывает на оживление рынка компьютеров благодаря серии Copilot+ PC, выпуск которых синхронизирован с завершением поддержки предыдущей ОС.

Тем, кто останется на Windows 10, предложат альтернативу – платные обновления безопасности. Подобную модель Microsoft уже применяла в прошлом. Кроме того, появились и посторонние решения: специализирующаяся на микропатчах компания 0Patch также готова поддерживать систему после 2025 года.

Несмотря на значительные усилия по продвижению Windows 11, Windows 10 все еще остается самой распространенной операционной системой среди пользователей в мире. В завершение 2024 года ее доля даже возросла, что совпало с появлением новых системных обновлений, включая интеграцию Copilot.