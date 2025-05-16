Microsoft Office працюватиме на Windows 10 до 2028 року16.05.25
Незважаючи на раніше озвучені плани Microsoft змінила підхід до оновлень своїх офісних програм у Windows 10. Хоча компанія заявляла, що припинить їхню підтримку одночасно із завершенням життєвого циклу самої операційної системи, тепер у розділі підтримки на офіційному сайті з’явилася нова дата – 10 жовтня 2028 року.
Початковий кордон був встановлений 14 жовтня 2025-го – саме тоді Windows 10 офіційно отримає статус системи, що не підтримується. У рамках цього ж терміну Microsoft планувала зупинити оновлення для Word, Excel, PowerPoint, Outlook та інших програм, однак у компанії змінили позицію, посилаючись на питання безпеки під час переходу на нову ОС.
Щоб зменшити ризики для користувачів у перехідний період, Microsoft продовжуватиме випускати оновлення безпеки для Microsoft 365 у Windows 10 ще протягом трьох років. Вони надходитимуть через звичні канали оновлення до жовтня 2028 року», – йдеться у новому повідомленні.
Тим часом сама корпорація нарощує зусилля, спрямовані на прискорення переходу користувачів на Windows 11. У системі з’являються нові оновлення, деякі з яких навіть автоматично включають функції, пов’язані з Copilot, і супроводжуються повідомленнями про необхідність оновлення до нової версії ОС. Окрім маркетингу, Microsoft також розраховує на пожвавлення ринку комп’ютерів завдяки серії Copilot+ PC, випуск яких синхронізований із завершенням підтримки попередньої ОС.
Тим, хто залишиться на Windows 10, запропонують альтернативу платні оновлення безпеки. Подібну модель Microsoft вже застосовувала у минулому. Крім того, з’явилися і сторонні рішення: компанія 0Patch, що спеціалізується на мікропатчах, також готова підтримувати систему після 2025 року.
Незважаючи на значні зусилля щодо просування Windows 11, Windows 10 все ще залишається найпоширенішою операційною системою серед користувачів у світі. На завершення 2024 року її частка навіть зросла, що збіглося з появою нових системних оновлень, включаючи інтеграцію Copilot.
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