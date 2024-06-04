Microsoft DirectSR — универсальный API для технологий масштабирования

Microsoft представила предварительную версию DirectSR (Direct Super Resolution), универсального API для различных технологий масштабирования. Этот инструмент упростит и ускорит интеграцию технологий масштабирования в конкретные игры и приложения. В настоящее время DirectSR доступен для разработчиков в составе пакета Agility Software Development Kit версии 1.714.0.

С помощью DirectSR разработчики могут интегрировать различные алгоритмы масштабирования в зависимости от архитектуры конкретного GPU. API передает универсальный набор данных для каждой технологии масштабирования, включая векторы движения и данные о глубине цвета. В DirectSR уже встроен алгоритм AMD FSR 2.2, а также возможно подключение Nvidia DLSS или Intel XeSS через драйвер. Однако это требует соответствующей поддержки нового API со стороны разработчиков GPU. Это означает, что им теперь нужно сосредоточиться не только на развитии своих алгоритмов, но и на качественной поддержке API DirectSR.

Появление Microsoft DirectSR является серьезным шагом в сторону упрощения работы с различными методами масштабирования. Это означает, что количество игр, поддерживающих технологии FSR, DLSS и XeSS, увеличится.