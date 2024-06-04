Microsoft DirectSR – універсальний API для технологій масштабування

Microsoft представила попередню версію DirectSR (Direct Super Resolution), універсального API для різноманітних технологій масштабування. Цей інструмент спростить та прискорить інтеграцію технологій масштабування у конкретні ігри та програми. В даний час DirectSR доступний для розробників у складі пакету Agility Software Development Kit версії 1.714.0.

За допомогою DirectSR розробники можуть інтегрувати різні алгоритми масштабування, залежно від архітектури конкретного GPU. API передає універсальний набір даних для кожної технології масштабування, включаючи вектори руху та дані про глибину кольору. У DirectSR вже вбудований алгоритм AMD FSR 2.2, а також можливе підключення Nvidia DLSS або Intel XeSS через драйвер. Однак, це вимагає відповідної підтримки нового API з боку розробників GPU. Це означає, що їм тепер потрібно зосередитись не лише на розвитку своїх алгоритмів, а й на якісній підтримці API DirectSR.

Поява Microsoft DirectSR є серйозним кроком у бік спрощення роботи з різними методами масштабування. Це означає, що кількість ігор, які підтримують технології FSR, DLSS та XeSS, збільшиться.