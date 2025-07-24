Meta закроет приложение WhatsApp для Windows

Meta изменила стратегию розвитку WhatsApp на Windows: компания отказывается от нативного приложения в пользу веб-обёртки.

В последней тестовой сборке WhatsApp для Windows реализован переход на технологию Edge WebView2 от Microsoft. Вместо отдельного нативного клиента теперь используется веб-интерфейс, встроенный в приложение. Это решение упрощает поддержку и ускоряет разработку за счёт единой кодовой базы, однако имеет и недостатки — увеличенное потребление оперативной памяти и менее «родной» внешний вид под Windows 11.

Обновлённая бета-версия включает поддержку каналов WhatsApp, улучшенные статусы и расширения для сообществ. При этом интерфейс стал проще, а настройки — менее гибкими.

Многие пользователи выразили недовольство таким шагом, особенно учитывая, что ранее Meta продвигала преимущества нативных решений: выше производительность, стабильность и возможность работы без подключения к смартфону. Напомним, нативное приложение WhatsApp для Windows просуществовало всего несколько лет.