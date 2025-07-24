Meta закриє програму WhatsApp для Windows24.07.25
Meta змінила стратегію розвитку WhatsApp на Windows: компанія відмовляється від нативної програми на користь веб-обгортки.
В останній тестовій збірці WhatsApp для Windows реалізовано перехід на технологію Edge WebView2 від Microsoft. Замість окремого клієнта нативного тепер використовується веб-інтерфейс, вбудований в додаток. Це рішення спрощує підтримку та прискорює розробку за рахунок єдиної кодової бази, проте має й недоліки — збільшене споживання оперативної пам’яті та менш «рідний» зовнішній вигляд під Windows 11.
Оновлена бета-версія включає підтримку каналів WhatsApp, покращені статуси та розширення для спільнот. При цьому інтерфейс став простіше, а налаштування менш гнучкими.
Багато користувачів висловили невдоволення таким кроком, особливо враховуючи, що раніше Meta просувала переваги нативних рішень: вища продуктивність, стабільність та можливість роботи без підключення до смартфону. Нагадаємо, нативний додаток WhatsApp для Windows проіснував лише кілька років.
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