Meta попробует уменьшить количество спама в ленте Facebook

Meta официально признала проблему: Facebook наводнён спамом. В ответ на растущее количество жалоб, компания заявила о намерении ограничить охват публикаций от авторов, злоупотребляющих длинными и вводящими в заблуждение подписями, а также тех, чьи тексты не соответствуют содержанию.

Согласно заявлению, такие аккаунты не только столкнутся со снижением видимости своих постов, но и потеряют доступ к монетизации. Кроме того, компания планирует активнее бороться с искусственным накручиванием вовлечённости — будут ограничены комментарии от подобных профилей, а страницы, использующие сомнительные методы продвижения, начнут удалять.

Одна из новых функций, которую тестирует Meta, — возможность анонимно понижать рейтинг комментариев, отмечая их как «бесполезные». Это часть общей стратегии компании по обновлению Facebook и привлечению более молодой аудитории.

Однако в списке мер не нашлось места одной из самых заметных проблем прошлого года — потоку бессмысленного ИИ-контента, так называемого «AI slop». Это изображения, созданные генеративными нейросетями, зачастую лишённые смысла и предназначенные лишь для того, чтобы цеплять взгляд и набирать лайки. Такие публикации активно продвигаются алгоритмами Facebook и пока не попали под ограничения.

Meta также утверждает, что уделяет внимание защите оригинального контента и усиливает борьбу с плагиатом. Но на фоне массового распространения сгенерированных материалов и доступности таких инструментов, добиться быстрого прогресса в очистке платформы будет непросто.

Также Meta объявила о расширении программы монетизации Facebook Stories, предоставляя авторам возможность зарабатывать на просмотрах их контента.

Участники предыдущих программ, таких как In-Stream Ads, Ads on Reels и Performance Bonus, будут автоматически подключены к новой системе, а для новых авторов открыта регистрация. Платформа также начнет выплачивать вознаграждения за популярные короткие видео, включая фрагменты роликов, загруженные с других сервисов, например YouTube.

Расширение монетизации является частью стратегии Meta по привлечению новых авторов, включая создателей контента из других соцсетей, таких как TikTok. В 2024 году компания выплатила более $2 млрд, а доходы авторов за короткие видео выросли на 80%.