Meta попробует уменьшить количество спама в ленте Facebook27.04.25
Meta официально признала проблему: Facebook наводнён спамом. В ответ на растущее количество жалоб, компания заявила о намерении ограничить охват публикаций от авторов, злоупотребляющих длинными и вводящими в заблуждение подписями, а также тех, чьи тексты не соответствуют содержанию.
Согласно заявлению, такие аккаунты не только столкнутся со снижением видимости своих постов, но и потеряют доступ к монетизации. Кроме того, компания планирует активнее бороться с искусственным накручиванием вовлечённости — будут ограничены комментарии от подобных профилей, а страницы, использующие сомнительные методы продвижения, начнут удалять.
Одна из новых функций, которую тестирует Meta, — возможность анонимно понижать рейтинг комментариев, отмечая их как «бесполезные». Это часть общей стратегии компании по обновлению Facebook и привлечению более молодой аудитории.
Однако в списке мер не нашлось места одной из самых заметных проблем прошлого года — потоку бессмысленного ИИ-контента, так называемого «AI slop». Это изображения, созданные генеративными нейросетями, зачастую лишённые смысла и предназначенные лишь для того, чтобы цеплять взгляд и набирать лайки. Такие публикации активно продвигаются алгоритмами Facebook и пока не попали под ограничения.
Meta также утверждает, что уделяет внимание защите оригинального контента и усиливает борьбу с плагиатом. Но на фоне массового распространения сгенерированных материалов и доступности таких инструментов, добиться быстрого прогресса в очистке платформы будет непросто.
Также Meta объявила о расширении программы монетизации Facebook Stories, предоставляя авторам возможность зарабатывать на просмотрах их контента.
Участники предыдущих программ, таких как In-Stream Ads, Ads on Reels и Performance Bonus, будут автоматически подключены к новой системе, а для новых авторов открыта регистрация. Платформа также начнет выплачивать вознаграждения за популярные короткие видео, включая фрагменты роликов, загруженные с других сервисов, например YouTube.
Расширение монетизации является частью стратегии Meta по привлечению новых авторов, включая создателей контента из других соцсетей, таких как TikTok.В 2024 году компания выплатила более $2 млрд, а доходы авторов за короткие видео выросли на 80%.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
У Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 одинаково хорошие дисплеи, емкие аккумуляторы, есть поддержка обновлений софта в течение 6 лет. Расскажем подробнее чем еще они интересны
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Meta попробует уменьшить количество спама в ленте Facebook Facebook социальные сети
В ответ на растущее количество жалоб, Facebook заявила о намерении ограничить охват публикаций от авторов, злоупотребляющих длинными
Razer Pro Click V2 — первая вертикальная мышка компании Razer мышка
Razer представила обновлённую линейку беспроводных мышей Pro Click V2, ориентированных на тех, кто ценит комфортную посадку, универсальность для работы и точность в играх
Meta попробует уменьшить количество спама в ленте Facebook
Razer Pro Click V2 — первая вертикальная мышка компании
Figment — аскетичная консоль с E Ink-экраном для текстовых игр
Honor GT Pro — смартфон с производительностью как у Galaxy S25 Ultra, но вдвое дешевле
Выяснилось что термогель Gigabyte GeForce RTX 5080 может вытекать при вертикальной установке видеокарты (дополнено)
Instagram Edits — новое приложение для редактирования видео
Прокат Sony PlayStation 5 неожиданно популярен в Японии
OpenAI купит браузер Chrome, если Google заставят его продать
Intel сократит еще более 20 тысяч сотрудников
США подняла пошлины на солнечные батареи из Азии до 3521%
Приложение Резерв+ предупредит о статусе «в розыске»