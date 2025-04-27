Meta спробує зменшити кількість спаму у стрічці Facebook27.04.25
Meta офіційно визнала проблему: Facebook наповнений спамом. У відповідь на зростаючу кількість скарг, компанія заявила про намір обмежити охоплення публікацій від авторів, які зловживають довгими підписами, що вводять в оману, а також тих, чиї тексти не відповідають змісту.
Згідно з заявою, такі облікові записи не тільки зіткнуться зі зниженням видимості своїх постів, але й втратять доступ до монетизації. Крім того, компанія планує активніше боротися зі штучним накручуванням залученості – будуть обмежені коментарі від подібних профілів, а сторінки, які використовують сумнівні методи просування, почнуть видаляти.
Одна з нових функцій, яку тестує Meta, – можливість анонімно знижувати рейтинг коментарів, відзначаючи їх як “непотрібні”. Це частина загальної стратегії компанії з оновлення Facebook і залучення молодшої аудиторії.
Однак у списку заходів не знайшлося місця однієї з найпомітніших проблем минулого року — потоку безглуздого контенту ІІ, так званого “AI slop”. Це зображення, створені генеративними нейромережами, найчастіше позбавлені сенсу і призначені лише для того, щоб чіпляти погляд і набирати лайки. Такі публікації активно просуваються алгоритмами Facebook і поки що не потрапили під обмеження.
Meta також стверджує, що приділяє увагу захисту оригінального контенту та посилює боротьбу з плагіатом. Але на тлі масового поширення згенерованих матеріалів та доступності таких інструментів, домогтися швидкого прогресу в очищенні платформи буде непросто.
Також Meta оголосила про розширення програми монетизації Facebook Stories, надаючи авторам можливість заробляти на переглядах контенту.
Учасники попередніх програм, таких як In-Stream Ads, Ads on Reels та Performance Bonus, будуть автоматично підключені до нової системи, а для нових авторів відкрито реєстрацію. Платформа почне виплачувати винагороди за популярні короткі відео, включаючи фрагменти роликів, завантажені з інших сервісів, наприклад YouTube.
Розширення монетизації є частиною стратегії Meta щодо залучення нових авторів, включаючи творців контенту з інших соцмереж, таких як TikTok. У 2024 році компанія виплатила понад $2 млрд, а доходи авторів за короткі відео зросли на 80%.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
У Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 однаково гарні дисплеї, великі акумулятори, є підтримка оновлень софту протягом 6 років. Розкажемо докладніше, чим ще вони цікаві.
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Meta спробує зменшити кількість спаму у стрічці Facebook Facebook соціальні мережі
У відповідь на зростаючу кількість скарг Facebook заявила про намір обмежити охоплення публікацій від авторів, які зловживають довгими
Razer Pro Click V2 – перша вертикальна мишка компанії Razer мишка
Razer представила оновлену лінійку бездротових мишей Pro Click V2, орієнтованих на тих, хто цінує комфортну посадку, універсальність для роботи та точність в іграх
Meta спробує зменшити кількість спаму у стрічці Facebook
Razer Pro Click V2 – перша вертикальна мишка компанії
Figment – аскетична консоль з E Ink-екраном для текстових ігор
Subaru розробила зовнішню подушку безпеки для збитих велосипедистів
З’ясувалося, що термогель Gigabyte GeForce RTX 5080 може витікати при вертикальній установці відеокарти
Instagram Edits — новий додаток для редагування відео
Прокат Sony PlayStation 5 несподівано популярний у Японії
OpenAI придбає браузер Chrome, якщо Google змусять його продати
Intel скоротить ще понад 20 тисяч співробітників
США підняли мита на сонячні батареї з Азії до 3521%
Додаток Резерв+ попередить про статус “у розшуку”