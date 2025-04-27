Meta спробує зменшити кількість спаму у стрічці Facebook

Meta офіційно визнала проблему: Facebook наповнений спамом. У відповідь на зростаючу кількість скарг, компанія заявила про намір обмежити охоплення публікацій від авторів, які зловживають довгими підписами, що вводять в оману, а також тих, чиї тексти не відповідають змісту.

Згідно з заявою, такі облікові записи не тільки зіткнуться зі зниженням видимості своїх постів, але й втратять доступ до монетизації. Крім того, компанія планує активніше боротися зі штучним накручуванням залученості – будуть обмежені коментарі від подібних профілів, а сторінки, які використовують сумнівні методи просування, почнуть видаляти.

Одна з нових функцій, яку тестує Meta, – можливість анонімно знижувати рейтинг коментарів, відзначаючи їх як “непотрібні”. Це частина загальної стратегії компанії з оновлення Facebook і залучення молодшої аудиторії.

Однак у списку заходів не знайшлося місця однієї з найпомітніших проблем минулого року — потоку безглуздого контенту ІІ, так званого “AI slop”. Це зображення, створені генеративними нейромережами, найчастіше позбавлені сенсу і призначені лише для того, щоб чіпляти погляд і набирати лайки. Такі публікації активно просуваються алгоритмами Facebook і поки що не потрапили під обмеження.

Meta також стверджує, що приділяє увагу захисту оригінального контенту та посилює боротьбу з плагіатом. Але на тлі масового поширення згенерованих матеріалів та доступності таких інструментів, домогтися швидкого прогресу в очищенні платформи буде непросто.

Також Meta оголосила про розширення програми монетизації Facebook Stories, надаючи авторам можливість заробляти на переглядах контенту.

Учасники попередніх програм, таких як In-Stream Ads, Ads on Reels та Performance Bonus, будуть автоматично підключені до нової системи, а для нових авторів відкрито реєстрацію. Платформа почне виплачувати винагороди за популярні короткі відео, включаючи фрагменти роликів, завантажені з інших сервісів, наприклад YouTube.

Розширення монетизації є частиною стратегії Meta щодо залучення нових авторів, включаючи творців контенту з інших соцмереж, таких як TikTok. У 2024 році компанія виплатила понад $2 млрд, а доходи авторів за короткі відео зросли на 80%.