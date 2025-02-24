Meta добавляет в Instagram все больше функций мессенджера

Meta расширяет возможности обмена сообщениями в Instagram, добавляя функции, которые делают платформу более конкурентоспособной среди мессенджеров.

Теперь пользователи могут делиться музыкой как в личных, так и в групповых чатах. Однако воспроизводимая композиция должна быть доступна в аудиотеке Instagram, а ее фрагмент не превышать 30 секунд.

Еще одно нововведение — встроенный переводчик, поддерживающий 99 языков. Чтобы перевести сообщение, достаточно зажать его и выбрать соответствующую опцию.

В чатах появилась возможность закреплять до трех сообщений, а также планировать отправку — сообщение может быть отложено максимум на 29 дней.

Кроме того, теперь можно приглашать людей в групповые чаты через QR-код. Эти функции уже доступны в мобильных версиях Instagram для iOS и Android. Обновление для веб-версии пока находится в разработке.