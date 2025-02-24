Meta додає до Instagram все більше функцій месенджера

Meta розширює можливості обміну повідомленнями до Instagram, додаючи функції, які роблять платформу більш конкурентоспроможною серед месенджерів.

Тепер користувачі можуть ділитися музикою як в особистих, так і групових чатах. Однак композиція, що відтворюється, повинна бути доступна в аудіотеці Instagram, а її фрагмент не перевищувати 30 секунд.

Ще одне нововведення — вбудований перекладач, який підтримує 99 мов. Щоб перевести повідомлення, достатньо затиснути його та вибрати відповідну опцію.

У чатах з’явилася можливість закріплювати до трьох повідомлень, а також планувати надсилання – повідомлення може бути відкладено максимум на 29 днів.

Крім того, тепер можна запрошувати людей до групових чатів через QR-код. Ці функції вже доступні в мобільних версіях Instagram для iOS та Android. Оновлення для веб-версії поки що у розробці.