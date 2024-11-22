Mercedes-Benz eCitaro K — низкопольный электро-автобус с запасом хода до 500 км22.11.24
Компания Daimler Buses представила компактную модель электробуса Mercedes-Benz eCitaro K, которая дополнит линейку eCitaro. Автобус предназначен для эксплуатации на узких городских маршрутах и в исторических районах, благодаря своим компактным габаритам длиной 10,63 м и радиусу поворота 17,28 м. Несмотря на меньший размер по сравнению с другими моделями серии, автобус сохраняет функциональность своих старших версий, таких как eCitaro длиной 12,14 м и сочлененного eCitaro G длиной 18,13 м.
С вместимостью до 84 пассажиров и колесной базой 4 398 мм, eCitaro K предлагает высокий уровень автономности благодаря аккумуляторам с максимальной емкостью до 588 кВт·ч. Запас хода составляет до 400 км, а с использованием батарей нового поколения NMC4 увеличивается до 500 км. Автобус поддерживает зарядку через порт мощностью до 150 кВт или с помощью пантографа мощностью до 300 кВт, обеспечивая гибкость и удобство эксплуатации.
Электробус оснащен портальным мостом ZF AVE 130, который обеспечивает мощность 2×125 кВт и крутящий момент 2×485 Н·м. Система климат-контроля с тепловым насосом способствует энергоэффективности. Безопасность на высоком уровне благодаря системам Sideguard Assist 2 для контроля слепых зон, Frontguard Assist для предотвращения столкновений, а также технологиям мониторинга скорости, давления в шинах и усталости водителя. Mercedes-Benz eCitaro K сочетает компактные размеры с инновационными технологиями, что делает его оптимальным выбором для городов с плотной застройкой.
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Mercedes-Benz eCitaro K — низкопольный электро-автобус с запасом хода до 500 км Mercedes-Benz транспорт
С вместимостью до 84 пассажиров и колесной базой 4 398 мм, Mercedes-Benz eCitaro K предлагает высокий уровень автономности благодаря аккумуляторам с максимальной емкостью до 588 кВт·ч
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