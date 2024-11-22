Mercedes-Benz eCitaro K – низькопідлоговий електро-автобус із запасом ходу до 500 км

Компанія Daimler Buses представила компактну модель електробуса Mercedes-Benz eCitaro K, яка доповнить лінійку eCitaro. Автобус призначений для експлуатації на вузьких міських маршрутах та в історичних районах, завдяки своїм компактним габаритам завдовжки 10,63 м та радіусу повороту 17,28 м. Незважаючи на менший розмір у порівнянні з іншими моделями серії, автобус зберігає функціональність своїх старших версій, таких як eCitaro завдовжки 12,14 м та зчленованого eCitaro G завдовжки 18,13 м.

Зі місткістю до 84 пасажирів і колісною базою 4 398 мм, eCitaro K пропонує високий рівень автономності завдяки акумуляторам з максимальною ємністю до 588 кВт·год. Запас ходу становить до 400 км., а з використанням батарей нового покоління NMC4 збільшується до 500 км. Автобус підтримує зарядку через порт потужністю до 150 кВт або за допомогою пантографа потужністю до 300 кВт, забезпечуючи гнучкість та зручність експлуатації.

Електробус оснащений портальним мостом ZF AVE 130, який забезпечує потужність 2×125 кВт і момент, що крутить, 2×485 Н·м. Система клімат-контролю з тепловим насосом сприяє енергоефективності. Безпека на високому рівні завдяки системам Sideguard Assist 2 для контролю сліпих зон, Frontguard Assist для запобігання зіткненням, а також технологіям моніторингу швидкості, тиску в шинах та втоми водія. Mercedes-Benz eCitaro K поєднує компактні розміри з інноваційними технологіями, що робить його оптимальним вибором для міст із щільною забудовою.