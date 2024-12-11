Mercedes-Benz добавит голосовой ввод заметок в своих автомобилях11.12.24
Mercedes-Benz представил приложение MBUX Notes, которое позволяет создавать голосовые заметки без использования рук, используя технологии генеративного ИИ (GPT-4o от OpenAI). Оно интегрировано в мультимедийную систему MBUX третьего поколения и предлагает многоязычный ввод. Заметки структурируются автоматически, сохраняются в облаке и могут быть отправлены через электронную почту или мессенджеры. Приложение уже доступно в моделях E-Class, CLE, C-Class и GLC с поддержкой MBUX третьего поколения.
Сервис хранит данные в облаке Mercedes-Benz Intelligent Cloud с применением сквозного шифрования, что гарантирует их безопасность. На данный момент приложение доступно в 30 странах Европы, включая Германию, Францию, Италию и Великобританию. В будущем ожидается запуск в США, Японии, Австралии и других регионах. Для работы MBUX Notes требуется активная подписка на MBUX Entertainment Package Plus.
Концерн Mercedes-Benz объявил, что не будет использовать Apple CarPlay и Android Auto в салонах авто следующего поколения. Главной причиной этого решения является желание компании не отказываться от дизайна интерфейса головного устройства салона в пользу сторонних разработчиков.
Спикеры компании говорят что сотрудничество с компаниями, такими как Google и Apple, является важным, но Mercedes остается архитектором своей цифровой среды в автомобиле.
Генеральный директор Mercedes-Benz, указал, что новое поколение CarPlay, анонсированное Apple в прошлом году, не появится в автомобилях марки из-за стратегического стремления сохранить целостность цифровой среды в кабине. Он отметил, что операционная система Mercedes-Benz является центральной системой автомобиля, в которой информационно-развлекательная система является одним из ключевых доменов.
Для компании Mercedes-Benz цифровая среда в автомобиле представляет собой одну целостную архитектуру программного обеспечения. Она охватывает не только информационно-развлекательную систему, но и автоматизированное вождение, управление кузовом, экстерьером и интерьером, системы привода и управления батареей. Эта архитектура поддерживает также телекоммуникационный модуль, который общается с облаком, позволяя сохранять персональные настройки пользователя и другие данные. Для Mercedes-Benz важно сохранять контроль над этой средой, чтобы обеспечить оптимальное взаимодействие всех систем и создать лучший в мире цифровой опыт для своих клиентов.
В то же время Mercedes продолжит предлагать текущее поколение CarPlay и Android Auto для тех, кто чувствует себя с ними комфортно, а также будет сотрудничать с Google для разработки следующего поколения картографии в автомобиле и системы ассистента вождения. Так что, возможно, в скором будущем Гугл и Эпл предложат хотя бы базовую кастомизацию интерфейсов своих систем для машин.
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