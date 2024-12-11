Mercedes-Benz додасть голосове введення нотаток у своїх автомобілях11.12.24
Mercedes-Benz представив програму MBUX Notes, яка дозволяє створювати голосові нотатки без використання рук, використовуючи технології генеративного ІІ (GPT-4o від OpenAI). Воно інтегроване в мультимедійну систему MBUX третього покоління та пропонує багатомовне введення. Нотатки структуруються автоматично, зберігаються у хмарі та можуть бути надіслані через електронну пошту чи месенджери. Програма вже доступна в моделях E-Class, CLE, C-Class та GLC з підтримкою MBUX третього покоління.
Сервіс зберігає дані у хмарі Mercedes-Benz Intelligent Cloud із застосуванням наскрізного шифрування, що гарантує їхню безпеку. На даний момент програма доступна в 30 країнах Європи, включаючи Німеччину, Францію, Італію та Великобританію. У майбутньому очікується запуск у США, Японії, Австралії та інших регіонах. Для роботи MBUX Notes потрібна активна передплата MBUX Entertainment Package Plus.
Концерн Mercedes-Benz оголосив, що не буде використовувати Apple CarPlay та Android Auto у салонах авто наступного покоління. Головною причиною цього рішення є бажання компанії не відмовлятися від дизайну інтерфейсу головного пристрою салону на користь сторонніх розробників.
Спікери компанії кажуть, що співпраця з компаніями, такими як Google і Apple, є важливою, але Mercedes залишається архітектором свого цифрового середовища в автомобілі.
Генеральний директор Mercedes-Benz зазначив, що нове покоління CarPlay, анонсоване Apple минулого року, не з’явиться в автомобілях марки через стратегічне прагнення зберегти цілісність цифрового середовища в кабіні. Він зазначив, що операційна система Mercedes-Benz є центральною системою автомобіля, в якій інформаційно-розважальна система є одним із ключових доменів.
Для компанії Mercedes-Benz цифрове середовище в автомобілі є однією цілісною архітектурою програмного забезпечення. Вона охоплює не тільки інформаційно-розважальну систему, а й автоматизоване водіння, керування кузовом, екстер’єром та інтер’єром, системи приводу та керування батареєю. Ця архітектура підтримує також телекомунікаційний модуль, який спілкується зі хмарою, дозволяючи зберігати персональні налаштування користувача та інші дані. Для Mercedes-Benz важливо зберігати контроль над цим середовищем, щоб забезпечити оптимальну взаємодію всіх систем та створити найкращий у світі цифровий досвід для своїх клієнтів.
У той же час Mercedes продовжить пропонувати поточне покоління CarPlay та Android Auto для тих, хто почувається з ними комфортно, а також співпрацюватиме з Google для розробки наступного покоління картографії в автомобілі та системи помічника водіння. Тож, можливо, незабаром Google і Епл запропонують хоча б базову кастомізацію інтерфейсів своїх систем для машин.
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