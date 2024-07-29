Материнская плата ASUS Pro WS 665-ACE рассчитана на сервер или рабочую станцию на платформе AMD AM5

Линейка материнских плат ASUS для платформы AM5 пополнилась моделью Pro WS 665-ACE, предназначенной для сборки рабочих станций и серверов начального уровня на базе процессоров AMD Ryzen или EPYC 4004. Системная плата формата ATX оснащена развёрнутым на 90° сокетом AM5 и поддерживает три слота расширения PCI Express 4.0 x16 (x16/x4/x4), а также четыре разъёма для установки модулей оперативной памяти DDR5.

На плате имеются два разъёма OCuLink, работающих в режиме PCIe 4.0 x4, и 2,5-гигабитный Ethernet на контроллере Intel I225-LM. Кроме этого, присутствуют четыре порта SATA 6 Гбит/с и индикатор ASUS Q-Code, который облегчает диагностику и устранение неисправностей.

Рекомендованная цена и сроки выхода платы ASUS Pro WS 665-ACE будут объявлены позже. В дополнение к этой модели, ASUS готовит к выпуску модель Pro WS 600M-CL. Это microATX-плата, которая обходится без микросхемы-хаба, и работу портов и разъёмов в ней обеспечивают встроенные в процессор контроллеры. Подробности о Pro WS 600M-CL будут раскрыты в ближайшее время.