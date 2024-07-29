Материнська плата ASUS Pro WS 665-ACE розрахована на сервер або робочу станцію на платформі AMD AM5

Лінійка материнських плат ASUS для платформи AM5 поповнилася моделлю Pro WS 665-ACE, призначеною для збирання робочих станцій і серверів початкового рівня на базі процесорів AMD Ryzen або EPYC 4004. Системна плата формату ATX оснащена розгорнутим на 90° сокетом CI5 Express 4.0 x16 (x16/x4/x4), а також чотири роз’єми для встановлення модулів оперативної пам’яті DDR5.

На платі є два роз’єми OCuLink, що працюють у режимі PCIe 4.0 x4, та 2,5-гігабітний Ethernet на контролері Intel I225-LM. Крім цього, присутні чотири порти SATA 6 Гбіт/с та індикатор ASUS Q-Code, який полегшує діагностику та усунення несправностей.

Рекомендована ціна та термін виходу плати ASUS Pro WS 665-ACE будуть оголошені пізніше. Крім цієї моделі, ASUS готує до випуску модель Pro WS 600M-CL. Це microATX-плата, яка обходиться без мікросхеми-хаба, і роботу портів та роз’ємів у ній забезпечують вбудовані у процесор контролери. Подробиці про Pro WS 600M-CL будуть розкриті найближчим часом.