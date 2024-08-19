Максимальный размер раздела FAT32 в Windows 11 теперь 2 ТБ, но файлы как и ранее ограничены 4 ГБ

Microsoft объявила о том, что в Windows 11 снято ограничение на размер разделов FAT32, которое теперь увеличено с 32 ГБ до 2 ТБ. Это изменение касается использования командной строки для форматирования дисков, в то время как интерфейс форматирования через графическую оболочку пока сохраняет прежний лимит. Ограничение на уровне 32 ГБ было введено еще в Windows 95, и на протяжении более 30 лет оставалось неизменным из-за опасений, связанных с «кластерным провисанием».

Теперь пользователи могут создавать разделы FAT32 объемом до 2 ТБ без необходимости использования сторонних программ. Однако лимит на размер отдельных файлов в 4 ГБ для FAT32 по-прежнему остается актуальным.

Хотя файловая система FAT32 используется реже, чем exFAT, она по-прежнему актуальна для работы с более старыми устройствами, которые требуют использования USB-накопителей или SD-карт, отформатированных именно в FAT32. В связи с этим ожидается, что в будущих обновлениях Windows 11 графический интерфейс форматирования также будет адаптирован для поддержки новых размеров разделов.

Ранее Microsoft начала тестировать новый способ взаимодействия с Android-смартфонами через Проводник Windows 11. Функция, доступная участникам программы Windows Insider, позволяет беспроводным способом просматривать папки и файлы на устройствах с ОС Android.

Интеграция в Проводник делает Android-устройство видимым как обычное USB-устройство на панели слева. Это упрощает копирование, перемещение, переименование и удаление файлов между ПК и Android-телефоном. Это значительно быстрее и удобнее, чем использование программы Phone Link.

Для использования этой функции требуется устройство с Андроид 11 или новее, участие в программе Windows Insider и бета-версия приложения Link to Windows. Доступ к новой функции предоставлен всем четырем каналам Windows Insider, включая Release Preview, что указывает на высокую степень готовности функции. Ожидается, что вскоре все пользователи Windows 11 смогут воспользоваться этой функцией.

Чтобы включить новую функцию в Проводнике, нужно перейти в «Параметры» > «Bluetooth и устройства» > «Мобильные устройства» и выбрать раздел «Управлять устройствами». Там будет переключатель для активации доступа через Проводник наряду с другими опциями, такими как уведомления и доступ к камере.