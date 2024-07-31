Проводник Windows 11 сможет открывать файлы на смартфоне Android

Microsoft начала тестировать новый способ взаимодействия с Android-смартфонами через Проводник Windows 11. Функция, доступная участникам программы Windows Insider, позволяет беспроводным способом просматривать папки и файлы на устройствах с ОС Android.

Интеграция в Проводник делает Android-устройство видимым как обычное USB-устройство на панели слева. Это упрощает копирование, перемещение, переименование и удаление файлов между ПК и Android-телефоном. Это значительно быстрее и удобнее, чем использование программы Phone Link.

Для использования этой функции требуется устройство с Андроид 11 или новее, участие в программе Windows Insider и бета-версия приложения Link to Windows. Доступ к новой функции предоставлен всем четырем каналам Windows Insider, включая Release Preview, что указывает на высокую степень готовности функции. Ожидается, что вскоре все пользователи Windows 11 смогут воспользоваться этой функцией.

Чтобы включить новую функцию в Проводнике, нужно перейти в «Параметры» > «Bluetooth и устройства» > «Мобильные устройства» и выбрать раздел «Управлять устройствами». Там будет переключатель для активации доступа через Проводник наряду с другими опциями, такими как уведомления и доступ к камере.