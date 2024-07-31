Провідник Windows 11 зможе відкривати файли на смартфоні Android31.07.24
Microsoft почала тестувати новий спосіб взаємодії з Android-смартфонами через Провідник Windows 11. Функція, доступна учасникам програми Windows Insider, дозволяє бездротовим способом переглядати папки та файли на пристроях з ОС Android.
Інтеграція в Провідник робить Android-пристрій видимим як звичайний USB-пристрій на панелі зліва. Це спрощує копіювання, переміщення, перейменування та видалення файлів між ПК та Android-телефоном. Це значно швидше та зручніше, ніж використання програми Phone Link.
Для використання цієї функції потрібен пристрій з Андроїд 11 або новіший, участь у програмі Windows Insider та бета-версія програми Link to Windows. Доступ до нової функції надається всім чотирьом каналам Windows Insider, включаючи Release Preview, що вказує на високий рівень готовності функції. Очікується, що невдовзі всі користувачі Windows 11 зможуть скористатися цією функцією.
Щоб увімкнути нову функцію у Провіднику, потрібно перейти до «Параметри» > «Bluetooth та пристрої» > «Мобільні пристрої» та вибрати розділ «Керувати пристроями». Там буде перемикач для активації доступу через Провідник поряд з іншими опціями, такими як сповіщення та доступ до камери.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Обивателі помітять лічені зміни у смартфонах лише за прямого зіставлення. Нам же, після півроку використання Samsung Galaxy S23 Ultra новий S24 Ultra здався навіть свіжішим, ніж можна собі уявити.
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Провідник Windows 11 зможе відкривати файли на смартфоні AndroidWindows Андроід
Інтеграція в Провідник Windows 11 робить Android-пристрій видимим як звичайний USB-пристрій. Це спрощує копіювання, переміщення, перейменування та видалення файлів між ПК та Android-телефоном
ТОП серіалів, фільмів, аудіокниг та подкастів на Megogo у першій половині 2024 рокуподії в Україні рейтинг сервіс
Медіасервіс Megogo традиційно репрезентує рейтинг популярного контенту серед користувачів платформи в Україні. У першому півріччі 2024 року Megogo ексклюзивно транслював бій Усік – Ф’юрі, матчі Ліги чемпіонів та ЄВРО-2024.