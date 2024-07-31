Провідник Windows 11 зможе відкривати файли на смартфоні Android

Microsoft почала тестувати новий спосіб взаємодії з Android-смартфонами через Провідник Windows 11. Функція, доступна учасникам програми Windows Insider, дозволяє бездротовим способом переглядати папки та файли на пристроях з ОС Android.

Інтеграція в Провідник робить Android-пристрій видимим як звичайний USB-пристрій на панелі зліва. Це спрощує копіювання, переміщення, перейменування та видалення файлів між ПК та Android-телефоном. Це значно швидше та зручніше, ніж використання програми Phone Link.

Для використання цієї функції потрібен пристрій з Андроїд 11 або новіший, участь у програмі Windows Insider та бета-версія програми Link to Windows. Доступ до нової функції надається всім чотирьом каналам Windows Insider, включаючи Release Preview, що вказує на високий рівень готовності функції. Очікується, що невдовзі всі користувачі Windows 11 зможуть скористатися цією функцією.

Щоб увімкнути нову функцію у Провіднику, потрібно перейти до «Параметри» > «Bluetooth та пристрої» > «Мобільні пристрої» та вибрати розділ «Керувати пристроями». Там буде перемикач для активації доступу через Провідник поряд з іншими опціями, такими як сповіщення та доступ до камери.