Максимальний розмір розділу FAT32 у Windows 11 тепер 2 ТБ, але файли як і раніше обмежені 4 ГБ19.08.24
Microsoft оголосила про те, що Windows 11 знято обмеження на розмір розділів FAT32, яке тепер збільшено з 32 ГБ до 2 ТБ. Ця зміна стосується використання командного рядка для форматування дисків, в той час як інтерфейс форматування через графічну оболонку поки що зберігає колишній ліміт. Обмеження на рівні 32 ГБ було введено ще в Windows 95, і протягом понад 30 років залишалося незмінним через побоювання, пов’язані з «кластерним провисанням».
Тепер користувачі можуть створювати розділи FAT32 до 2 ТБ без необхідності використання сторонніх програм. Однак ліміт на розмір окремих файлів у 4 ГБ для FAT32 залишається актуальним.
Хоча файлова система FAT32 використовується рідше, ніж exFAT, вона, як і раніше, актуальна для роботи з старішими пристроями, які вимагають використання USB-накопичувачів або SD-карток, відформатованих саме у FAT32. У зв’язку з цим очікується, що у майбутніх оновленнях Windows 11 графічний інтерфейс форматування також буде адаптований для підтримки нових розмірів розділів.
Раніше Microsoft почала тестувати новий спосіб взаємодії з Android-смартфонами через Провідник Windows 11. Функція, доступна учасникам програми Windows Insider, дозволяє бездротовим способом переглядати папки та файли на пристроях з ОС Android.
Інтеграція в Провідник робить Android-пристрій видимим як звичайний USB-пристрій на панелі зліва. Це спрощує копіювання, переміщення, перейменування та видалення файлів між ПК та Android-телефоном. Це значно швидше та зручніше, ніж використання програми Phone Link.
Для використання цієї функції потрібен пристрій з Андроїд 11 або новіший, участь у програмі Windows Insider та бета-версія програми Link to Windows. Доступ до нової функції надається всім чотирьом каналам Windows Insider, включаючи Release Preview, що вказує на високий рівень готовності функції. Очікується, що невдовзі всі користувачі Windows 11 зможуть скористатися цією функцією.
Щоб увімкнути нову функцію у Провіднику, потрібно перейти до «Параметри» > «Bluetooth та пристрої» > «Мобільні пристрої» та вибрати розділ «Керувати пристроями». Там буде перемикач для активації доступу через Провідник поряд з іншими опціями, такими як сповіщення та доступ до камери.
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