LinkedIn заработала $2 млрд на премиум-подписках за 2024 год01.02.25
LinkedIn за последние 12 месяцев заработал рекордные 2 миллиарда долларов на премиум-подписках, продемонстрировав годовой рост доходов на 9%.
Платформа, аудитория которой превышает 1 миллиард пользователей, продолжает развиваться, хотя в финансовой отчетности Microsoft ее показатели не столь заметны, как в период независимости. Согласно данным квартального отчета, опубликованного в среду, доход LinkedIn увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла подтвердил, что поступления от подписок превысили 2 миллиарда долларов.
В марте 2024 года доход от премиум-подписок оценивался в 1,7 миллиарда долларов, что составляло около 12,5% от общего дохода LinkedIn, который за год достиг 16,2 миллиарда долларов. Глава LinkedIn Райан Рослански отметил, что создание подписного бизнеса такого масштаба удалось лишь немногим цифровым компаниям.
Несмотря на позитивную динамику, Microsoft делает ставку на другие направления, особенно в сфере искусственного интеллекта, который демонстрирует стремительный рост. По словам Наделлы, доход от ИИ-департамента компании достиг 13 миллиардов долларов в год, что на 175% больше, чем годом ранее. LinkedIn же продолжает укреплять премиальный сегмент, предлагая пользователям новые инструменты на основе ИИ, которые уже применяют 40% подписчиков.
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