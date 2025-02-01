LinkedIn заробила $2 млрд на преміум-підписках за 2024 рік

LinkedIn за останні 12 місяців заробив рекордні 2 мільярди доларів на преміум-підписках, продемонструвавши річне зростання доходів на 9%.

Платформа, аудиторія якої перевищує 1 мільярд користувачів, продовжує розвиватися, хоча у фінансовій звітності Microsoft її показники менш помітні, як у період незалежності. За даними квартального звіту, опублікованого в середу, доход LinkedIn збільшився на 9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла підтвердив, що надходження від передплат перевищили 2 мільярди доларів.

У березні 2024 року прибуток від преміум-підписок оцінювався в 1,7 мільярда доларів, що становило близько 12,5% від загального доходу LinkedIn, який за рік досяг 16,2 мільярда доларів. Глава LinkedIn Райан Росланскі зазначив, що створення підписного бізнесу такого масштабу вдалося лише небагатьом цифровим компаніям.

Незважаючи на позитивну динаміку, Microsoft робить ставку на інші напрямки, особливо у сфері штучного інтелекту, який демонструє стрімке зростання. За словами Наделли, прибуток від ІІ-департаменту компанії досяг 13 мільярдів доларів на рік, що на 175% більше, ніж роком раніше. LinkedIn продовжує зміцнювати преміальний сегмент, пропонуючи користувачам нові інструменти на основі ІІ, які вже застосовують 40% передплатників.