lifecell запустил тариф c безлимитным интернетом для MNP-абонентов06.02.25
Оператор мобильной связи lifecell объявил о запуске нового тарифного плана «Макси», ориентированного на активных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Он обеспечивает безлимитный доступ к популярным платформам, включая YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Telegram и WhatsApp, а также предусматривает 40 ГБ мобильного интернета. Абоненты, переносящие номер от другого оператора, получат безлимитный интернет. Подключение к тарифу станет доступно с 5 февраля 2025 года.
Тариф включает 1500 минут для звонков по Украине и безлимитные разговоры в сети lifecell. Стоимость составляет 250 грн. для идентифицированных абонентов, 190 грн. для тех, кто переносит номер, и 300 грн. для пользователей без регистрации.
Абоненты MNP не только платят меньше, но получают безлимитный мобильный интернет вместо стандартных 40 ГБ. Однако при несвоевременной оплате объем услуг сокращается вдвое, а для MNP-пользователей безлимитный трафик заменяется на 25 ГБ. Оплата считается своевременной, если производится не позднее чем через день после завершения предыдущего пакета услуг.
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Оператор мобильной связи lifecell объявил о запуске нового тарифного плана «Макси», ориентированного на активных пользователей социальных сетей и мессенджеров
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