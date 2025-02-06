lifecell запустив тариф з безлімітним інтернетом для MNP-абонентів06.02.25
Оператор мобільного зв’язку lifecell оголосив про запуск нового тарифного плану «Максі», орієнтованого на активних користувачів соціальних мереж та месенджерів. Він забезпечує безлімітний доступ до популярних платформ, включаючи YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Telegram та WhatsApp, а також передбачає 40 ГБ мобільного інтернету. Абоненти, які переносять номери від іншого оператора, отримають безлімітний інтернет. Підключення до тарифу стане доступним з 5 лютого 2025 року.
Тариф включає 1500 хвилин для дзвінків по Україні та безлімітні розмови у мережі lifecell. Вартість складає 250 грн. для ідентифікованих абонентів 190 грн. для тих, хто переносить номер, та 300 грн. для користувачів без реєстрації.
Абоненти MNP не тільки платять менше, але й отримують безлімітний мобільний інтернет замість стандартних 40 ГБ. Проте за несвоєчасної оплати обсяг послуг скорочується вдвічі, а для MNP-користувачів безлімітний трафік замінюється на 25 ГБ. Оплата вважається своєчасною, якщо провадиться не пізніше ніж через день після завершення попереднього пакету послуг.
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