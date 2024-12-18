LG прекращает выпуск плееров Blu-ray18.12.24
Компания LG объявила о завершении выпуска всех моделей проигрывателей Blu-ray, включая UBK80 и UBK90, представленных в 2018 году. Запасы устройств будут доступны для покупки, пока не распроданы, сообщил портал FlatPanelsHD.
Представитель LG Korea отметил, что компания может вернуться на рынок Blu-ray проигрывателей, если спрос возрастет. Однако в текущих планах LG подобного решения нет, что отражает снижение интереса к оптическим дискам в целом.
Тенденция на рынке
LG присоединилась к ряду других компаний, отказавшихся от производства устройств для оптических носителей:
- Disney прекратила продажу фильмов на DVD и Blu-ray.
- Sony планирует свернуть выпуск записываемых дисков.
- Samsung и OPPO ушли с рынка оптических проигрывателей еще в 2019 году.
В игровом сегменте также наблюдается отход от оптических носителей. Sony и Microsoft предлагают версии своих консолей PlayStation 5 и Xbox Series X без Blu-ray приводов. Однако глава Xbox, Фил Спенсер, заверяет, что полный переход к цифровым версиям пока не планируется.
С развитием потоковых сервисов и цифровых магазинов контент на физических носителях стремительно теряет популярность. Этот тренд ставит под сомнение будущее оптических дисков, которые вытесняются более удобными цифровыми альтернативами.
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