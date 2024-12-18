LG прекращает выпуск плееров Blu-ray

Компания LG объявила о завершении выпуска всех моделей проигрывателей Blu-ray, включая UBK80 и UBK90, представленных в 2018 году. Запасы устройств будут доступны для покупки, пока не распроданы, сообщил портал FlatPanelsHD.

Представитель LG Korea отметил, что компания может вернуться на рынок Blu-ray проигрывателей, если спрос возрастет. Однако в текущих планах LG подобного решения нет, что отражает снижение интереса к оптическим дискам в целом.

Тенденция на рынке

LG присоединилась к ряду других компаний, отказавшихся от производства устройств для оптических носителей:

Disney прекратила продажу фильмов на DVD и Blu-ray.

Sony планирует свернуть выпуск записываемых дисков.

Samsung и OPPO ушли с рынка оптических проигрывателей еще в 2019 году.

В игровом сегменте также наблюдается отход от оптических носителей. Sony и Microsoft предлагают версии своих консолей PlayStation 5 и Xbox Series X без Blu-ray приводов. Однако глава Xbox, Фил Спенсер, заверяет, что полный переход к цифровым версиям пока не планируется.

С развитием потоковых сервисов и цифровых магазинов контент на физических носителях стремительно теряет популярность. Этот тренд ставит под сомнение будущее оптических дисков, которые вытесняются более удобными цифровыми альтернативами.