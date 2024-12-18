LG припиняє випуск плеєрів Blu-ray18.12.24
Компанія LG оголосила про завершення випуску всіх моделей програвачів Blu-ray, включаючи UBK80 та UBK90, представлених у 2018 році. Запаси пристроїв будуть доступні для покупки, доки не розпродані, повідомив портал FlatPanelsHD.
Представник LG Korea зазначив, що компанія може повернутися на ринок Blu-ray програвачів, якщо попит зросте. Однак у поточних планах LG такого рішення немає, що відображає зниження інтересу до оптичних дисків загалом.
Тенденція на ринку
LG приєдналася до ряду інших компаній, які відмовилися від виробництва пристроїв для оптичних носіїв:
- Disney припинила продаж фільмів на DVD та Blu-ray.
- Sony планує згорнути випуск дисків, що записуються.
- Samsung та OPPO пішли з ринку оптичних програвачів ще у 2019 році.
В ігровому сегменті також спостерігається відхід оптичних носіїв. Sony та Microsoft пропонують версії своїх консолей PlayStation 5 та Xbox Series X без Blu-ray приводів. Однак глава Xbox, Філ Спенсер, запевняє, що повного переходу до цифрових версій поки не планується.
З розвитком потокових сервісів та цифрових магазинів контент на фізичних носіях стрімко втрачає популярність. Цей тренд ставить під сумнів майбутнє оптичних дисків, які витісняються зручнішими цифровими альтернативами.
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