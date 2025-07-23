LG обновила линейку своих ультра-тонких ноутбуков23.07.25
Компания LG Electronics представила обновлённые профессиональные модели в линейке Gram — 16-дюймовый LG Gram Pro 16Z90TR и 17-дюймовый LG Gram Pro 17Z90TR. Новинки оснащены процессорами Intel Core Ultra 7, графикой NVIDIA RTX 5050 и стоят от $2549 (16″) и $2799 (17″).
Компактность и производительность
Несмотря на крупный экран, устройства остаются очень лёгкими и тонкими:
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Gram Pro 16 весит всего 1,3 кг;
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Gram Pro 17 — около 1,4 кг;
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Толщина обеих моделей — всего 1,5 см.
Обе версии получили до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 2 ТБ SSD.
Экран и автономность
В ноутбуках установлены WQXGA-панели (2560×1600) с частотой обновления до 144 Гц и цветовым охватом 99% DCI-P3. Аккумулятор ёмкостью 90 Вт·ч обеспечивает до 25 часов воспроизведения видео на 17-дюймовой версии и до 27 часов на 16-дюймовой.
Обе модели оснащены одинаковым набором портов:
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2× USB-A 3.2 Gen1;
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2× USB4 Gen3x2 Type-C с поддержкой Power Delivery, DisplayPort и Thunderbolt 4.
Новинки получили встроенные ИИ-функции, включая Gram Chat — локального чат-бота, который может обрабатывать и анализировать данные без подключения к интернету.
Кроме того, пользователи получают доступ к облачному ИИ-сервису Gram Chat Cloud2 на базе GPT-4o от OpenAI, что расширяет возможности взаимодействия с искусственным интеллектом.
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