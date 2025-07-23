LG оновила лінійку своїх ультратонких ноутбуків23.07.25
Компанія LG Electronics представила оновлені професійні моделі в лінійці Gram – 16-дюймовий LG Gram Pro 16Z90TR і 17-дюймовий LG Gram Pro 17Z90TR. Новинки оснащені процесорами Intel Core Ultra 7, графікою NVIDIA RTX 5059 (17″).
Компактність та продуктивність
Незважаючи на великий екран, пристрої залишаються дуже легкими та тонкими:
- Gram Pro 16 важить всього 1,3 кг;
- Gram Pro 17 – близько 1,4 кг;
- Товщина обох моделей — лише 1,5 см.
Обидві версії отримали до 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та до 2 ТБ SSD.
Екран та автономність
У ноутбуках встановлені WQXGA-панелі (2560×1600) з частотою оновлення до 144 Гц і колірним охопленням 99% DCI-P3.
Обидві моделі оснащені однаковим набором портів:
- 2× USB-A 3.2 Gen1;
- 2× USB4 Gen3x2 Type-C з підтримкою Power Delivery, DisplayPort та Thunderbolt 4.
Новинки отримали вбудовані ШІ-функції, включаючи Gram Chat – локального чат-бота, який може обробляти та аналізувати дані без підключення до інтернету.
Крім того, користувачі отримують доступ до хмарного ШІ-сервісу Gram Chat Cloud2 на базі GPT-4o від OpenAI, що розширює можливості взаємодії зі штучним інтелектом.
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