Летняя распродажа в GOG со скидками до 95% на 6000 игр20.06.24
Магазин GOG объявил о запуске масштабной летней распродажи, в рамках которой представлено более 6000 игр со скидками до 95%! Акция, названная GOG Summer Sale, включает как современные, так и классические игры.
Летняя распродажа GOG будет проходить до 11 июля, так что у геймеров есть время на то, чтобы приобрести интересующие игры по выгодным ценам.
Среди выгодных предложений особенно выделяются скидки на недавно вышедшие тайтлы: Cyberpunk 2077 доступен со скидкой 50%, дополнение Phantom Liberty — со скидкой 15%, стратегия Manor Lords — со скидкой 25%, The Thaumaturge — со скидкой 33%, а RoboCop: Rogue City — со скидкой 50%.
Важно отметить, что все игры в магазине GOG продаются без DRM-защиты, что позволяет игрокам наслаждаться ими в оффлайн режиме.
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