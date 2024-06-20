Літній розпродаж у GOG зі знижками до 95% на 6000 ігор

Магазин GOG оголосив про запуск масштабного літнього розпродажу, в рамках якого представлено понад 6000 ігор зі знижками до 95%! Акція, названа GOG Summer Sale, включає як сучасні, так і класичні ігри.

Літній розпродаж GOG проходитиме до 11 липня, так що геймери мають час на те, щоб придбати цікаві ігри за вигідними цінами.

Серед вигідних пропозицій особливо виділяються знижки на тайтли, що нещодавно вийшли: Cyberpunk 2077 доступний зі знижкою 50%, доповнення Phantom Liberty — зі знижкою 15%, стратегія Manor Lords — зі знижкою 25%, The Thaumaturge — зі знижкою 33%: – Зі знижкою 50%.

Важливо, що всі ігри в магазині GOG продаються без захисту DRM, що дозволяє гравцям насолоджуватися ними в оффлайн режимі.